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Дневной прирост больных коронавирусом в Приангарье снижается
/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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19мая
2021Авиасообщение с Турцией возобновится не раньше 15 июняСообщает Bloomberg со ссылкой на членов турецкой делегации.
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19мая
2021Медведев допустил возможность обязательной вакцинацииВ государственных интересах.
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19мая
2021Прививку от коронавируса теперь можно поставить и в ИРНИТУТам работает мобильная медицинская бригада.
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19мая
2021За прошедшие сутки от коронавируса скончались 7 жителей Иркутской областиСуточный прирост на 19 мая составил 114 случаев.
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18мая
2021S7 отменила рейсы в Турцию до конца летаОперштаб пока не сообщал о продлении ограничений на полеты в страну после 1 июня.
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