Дневной прирост больных коронавирусом в Приангарье снижается

Прирост на 20 мая составил 114 случаев.

Региональный оперштаб сообщил, что выздоровели от болезни 158 людей. В больницах региона сейчас лечатся от ковида 5 193 человека. Умерли от коронавируса за последние сутки 8 человек.

Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 68,7 тысячи человек.

В Иркутской области полный курс вакцинации прошли 131 тыс. человек или 5,5% от населения региона (2,3 млн человек). Это чуть ниже темпов вакцинации в стране – 5,89%.