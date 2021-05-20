Индивидуальную работу проведут с каждой семьей, пострадавшей от пожара в поселке Дальний

Об этом сегодня сообщил губернатор Иркутской области.

Крупный пожар в Дальнем Нижнеилимского района начался 19 мая. Открытое горение удалось ликвидировать только сегодня в 6 часов 25 минут по местному времени. Огнем уничтожено 28 домов, из них 19 пустовавших и девять жилых. Без крова осталось 18 человек, все они сейчас разместились у родственников.

Сейчас на месте работает межведомственная оперативная группа во главе с первым заместителем губернатора Андреем Козловым. Идет оценка причиненного ущерба. Дознаватели МЧС выясняют причину и обстоятельства произошедшего. Проверку проводит также областная прокуратура.

