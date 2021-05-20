Жители поселка Дальний вовремя получат пенсию и почту

Дополнительная бригада Почты России уже выехала в населенный пункт, чтобы жители пострадавшего от огня поселка оперативно получили пенсии, пособия и другие социальные выплаты, сообщают в пресс-службе почты.

«У нас есть опыт работы в подобных ситуациях – наводнение в Тулуне в 2019 году, когда мы оперативно доставили денежные выплаты в затопленные районы. Поэтому мы понимаем, как важно погорельцам вовремя получить пенсии, социальную помощь или денежные переводы от родных. Наши сотрудники выехали на место рано утром, по личной инициативе они повезли пострадавшим продукты», – поделился директор УФПС Иркутской области Юрий Бойко.

На данный момент почта – это единственное место в поселке, где доступен спутниковый интернет. Почтовики предоставили беспрепятственный доступ к нему сотрудникам МЧС, которые работают на месте происшествия.

Поселок Дальний относится к труднодоступным. Почту в этот населенный пункт доставляют в холодное время года по зимнику, летом на пароме. Сегодня паром через Усть-Илимское водохранилище еще не запущен. Помощь в переправе почтовикам Приангарья согласились оказать местные жители. Они доставят сотрудников почты на лодке.