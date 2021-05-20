Виртуальный концертный зал открылся в Тулуне

Из федерального бюджета на эти цели направили миллион рублей, сообщают в областной администрации.

Зал расположен в Центральной городской библиотеке города. Он оборудован современной техникой, позволяющей в высоком качестве транслировать концерты классической музыки. Приобретён комплект звукового оборудования, ноутбук, проектор, экран, а также конструкции для сцены.

В помещении виртуального концертного зала был сделан ремонт. Там установили сцену, подиум, сто мест для зрителей. На открытии виртуального концертного зала зрители посмотрели онлайн-программу Московской государственной академической филармонии «Я помню вальса звук прелестный». Также состоялся очный концерт. В нём приняли участие коллектив Детской музыкальной школы города и солисты Иркутской областной филармонии Анна Баранкова (домра), Сергей Фукалов (аккордеон), Вероника Леонова (народный вокал).

Виртуальный концертный зал Тулуна стал седьмым в Иркутской области. Работа по созданию таких пространств будет продолжена. В этом году в регионе появится ещё четыре таких зала, пять начнёт работать в 2022 году.