На какие изменения готовы россияне ради высокой зарплаты

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какие изменения жители России могли бы предпринять ради получения зарплаты в 250 000 рублей. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Более половины опрошенных (51%) отметили, что ради такой зарплаты они могли бы сменить профессию. Еще 40% рассказали, что ради 250 тыс. в месяц готовы к переезду в другой город или даже страну. 36% участников опроса на некоторое время откажутся от отпуска, 35% готовы на увеличение нагрузки и расширение перечня рабочих обязанностей, а 32% ради 250 тыс. рублей в месяц могли бы получить новое высшее образование или пройти переквалификацию.

23% жителей России ради зарплаты в 250 тыс. рублей готовы работать без выходных, а 22% согласны на переработки. Еще 10% респондентов отметили, что могли бы отложить планирование семьи, чтобы заработать больше денег.

Также каждый десятый опрошенных указал, что ни на что не готов ради такой зарплаты, а 1% респондентов уже получает подобный доход.