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В Иркутской области создано семь брендовых маршрутов

В Иркутской области создано семь брендовых маршрутов, которые будут все увязаны друг с другом. Об этом сообщает Телеинформ со ссылкой на главу агентства по туризму региона Екатерину Сливину. Она отметила, что они не ограничены Байкалом. Так, помимо направлений на Ольхон и в сторону Байкальска, выстраиваются маршруты по Усольскому, Черемховскому, Заларинскому районам.

В Иркутске формируются объекты, которые должны увеличить туристическую привлекательность города и задержать в нем путешественников. В частности, это «Иркутские кварталы», спорт-парк «Поляна», «Солнечная дорога», проект «Глазковского некрополя» и так далее.

Екатерина Сливина отметила, что новые объекты планируются не только в Иркутске, но и по Байкальскому тракту. Кроме того, в Листвянке запланировано строительство конгресс-центра.

– Его проект примечателен тем, что уже вписан в нацпарк, – отметила глава ведомства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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