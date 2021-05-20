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На 9% сократилось количество выданных микрозаймов в Иркутской области

Если в марте иркутяне взяли 43 тыс. займов, то в апреле их количество сократилось до 39 тыс.

По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2021 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 2,15 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем в апреле 2021 года количество выданных микрозаймов немного сократилось - на 3,4% (в марте 2021 г. – 2,23 млн ед.).  

«В текущем году темпы роста в сегменте микрозаймов несколько замедлились, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Так, в апреле по сравнению с мартом текущего года было отмечено небольшое снижение выдачи займов «до зарплаты». Вместе с тем, говорить о том, что это долгосрочный тренд пока рано».  

Наибольшее количество займов «до зарплаты» в регионах РФ в апреле 2021 года было выдано в:

  • Москве (101,8 тыс. ед.),
  • Московской обл. (92,3 тыс. ед.), 
  • Краснодарском крае (79,2 тыс. ед.), 
  • Свердловской обл. (76,0 тыс. ед.),
  • Республике Башкортостан (70,8 тыс. ед.). 

Сокращение выдачи микрозаймов в апреле по сравнению с предыдущим месяцем было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику снижения количества выданных займов «до зарплаты» продемонстрировали: 

  • Иркутская обл. (-9,2%), 
  • Архангельская обл. (-7,6%), 
  • Воронежская обл. (-6,5%),
  • Белгородская обл. (-5,9%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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