Заработок курьеров сравнялся с офисными работниками

В среднем они зарабатывают 399 руб. в час. При работе 165 часов в месяц доход составляет в среднем по стране 65,8 тыс. руб., сообщает РБК.

Чистый заработок курьеров рассчитывался в исследовании для стандартной занятости 165 часов в месяц. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по регионам за 2020 год после вычета налогов была рассчитана по данным Росстата.

В то же время эксперты ЦСР отмечают, что график работы курьеров неоднороден: четверть курьеров предпочитают работать неполный рабочий день – до 20 часов в неделю, при этом столько же курьеров перерабатывают, работая 45 часов в неделю и более. По российскому трудовому праву нормальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов.

Заработки курьеров и в среднем по региону в некоторых городах России, тыс. руб.:

Краснодар: 74,2 – 33,5;

Барнаул: 53,2 – 26,2;

Ярославль: 61,6 – 32,9;

Владивосток: 79,2 – 43,6;

Хабаровск: 81,7 – 46,2;

Тюмень: 72,1 – 44,8;

Новосибирск: 52,9 – 36,1;

Калининград: 45,3 – 39,1;

Екатеринбург: 50,0 – 37,6;

Санкт-Петербург: 70,5 – 59,7.

Средний по стране доход курьера в час составляет 399 руб. Около 18% курьеров получают выплаты ежедневно, 49% – один или несколько раз в неделю. Встречаются и выплаты по схеме один раз в десять дней. Основная часть курьеров сотрудничает с сервисами доставки готовой еды и продуктов (75%), примерно каждый десятый сотрудничает со службой доставки интернет-магазинов (13%) и логистическими компаниями (10%), около 4% опрошенных респондентов осуществляют доставку в курьерских службах-агрегаторах.