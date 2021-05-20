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Еще три предприятия Иркутской области станут участниками национального проекта «Производительность труда»

До конца года число участников должно увеличиться до 30, сообщают в Фонде развития промышленности области.

Сейчас рассматриваются заявки таких предприятий, как ЗАО «Облагроснаб» (крупнейший поставщик сельхозтехники, запчастей, минеральных удобрений,  предоставляющий спектр услуг в сфере сельского хозяйства – от подбора технологии до выездного гарантийного обслуживания, производитель нескольких видов продукции); ЗАО «Иркутский хлебозавод», ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж». 

– Для бизнеса участие в данном проекте – это возможность пересмотреть собственный потенциал без привлечения дополнительных затрат. Оптимизируя производственные процессы, обучив персонал, – отмечают представители предприятий. – Это даст нам возможность сократить расходы на произведенную единицу продукции, повысить эффективность и конкурентоспособность. 

По словам руководителя Регионального центра компетенций Иркутской области Андрея Савченко, войти в нацпроект «Производительность труда» могут предприятия Иркутской области с выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей без учета НДС в год, входящие в состав несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля. 

Подать заявку на участие в нацпроекте можно на сайте производительность.рф. Подробная информация - в Региональном центре компетенций Иркутской области, телефон +7 (3952) 71-60-85, электронная почта rcc@frpirk.ru 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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