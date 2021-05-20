Названы главные страхи покупателей жилья

Во втором полугодии 2020 года интерес к покупке квартир в России увеличился на 66%, следует из предоставленного, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование аналитиков «Яндекс.Директ».

Больше всего покупатели жилья стандарт-класса, как отмечается в исследовании, боятся упустить выгодное предложение или подходящий момент для сделки (49%). Среди самых распространенных также страхи потратить больше денег, чем планировалось (44%), или выбрать не лучший вариант из имеющихся (42%).

Того, что после покупки жилье окажется хуже, чем ожидалось, боится 41% респондентов, финансовой нестабильности (потери работы, снижения дохода и, как следствие, утраты возможности выплачивать ипотеку) — 38%. Упустить что-то в процессе совершения сделки опасаются 35% участников исследования, а сомнения в надежности застройщика страшат 30% опрошенных.