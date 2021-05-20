Уголовное дело завели на бизнесмена в Приангарье из-за невыплаты зарплаты в 3 млн рублей

Следственное управление СК РФ по Приангарью сообщило на официальном сайте, что в Иркутске завели уголовное на директора организации, предоставляющей услуги по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата, из-за невыплаты зарплаты работникам на сумму 3 млн рублей.

По версии следствия, с июня 2019 по апрель 2020 года глава предприятия, зная о долге перед работниками и имея в кассе деньги, умышленно не выплатил 23 людям зарплату. В настоящее время на имущество бизнесмена наложен арест.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.