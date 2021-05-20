Иркутские школы №20 и №23 объединят в новый учебный комплекс

Мэрия Иркутска сообщила на официальном сайте, что две местные школы – №20 и №23 – объединят в новый учебный комплекс.

По мнению властей, объединение ресурсов двух школ поспособствует повышению качества образования. Школа № 20 располагает хорошими возможностями для проведения физкультуры, уроков и мероприятий по ОБЖ, сдачи норм ГТО. А в школе № 23 активно развивается профильное образование.

«С сентября к шести действующим профилям добавится еще один – педагогический. Также появится возможность открыть дополнительные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья», – отмечается в сообщении.