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Иркутские школы №20 и №23 объединят в новый учебный комплекс

Мэрия Иркутска сообщила на официальном сайте, что две местные школы – №20 и №23 – объединят в новый учебный комплекс.

По мнению властей, объединение ресурсов двух школ поспособствует повышению качества образования. Школа № 20 располагает хорошими возможностями для проведения физкультуры, уроков и мероприятий по ОБЖ,  сдачи норм ГТО. А в школе № 23 активно развивается профильное образование.

«С сентября к шести действующим профилям добавится еще один – педагогический. Также появится возможность открыть дополнительные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья», – отмечается в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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