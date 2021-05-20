Новости

Последние звонки в Приангарье пройдут в очном режиме с 21 мая

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что последние звонки в регионе пройдут в очном режиме с 21 мая.

«Рекомендовано проводить последние звонки на улице, отдельно для каждой параллели и не дольше 40-45 минут. Если же классов в параллели много, необходимо их разделить, чтобы было возможным соблюдать социальную дистанцию. Стоит также предусмотреть перенос праздника в здание школы в случае ухудшения погодных условий», – говорится в сообщении.

В детских садах торжественные мероприятия, связанные с окончанием этого образовательного этапа, также пройдут очно, но без участия родителей.

Напомним, в областном центре в этом году школу оканчивают 4223 ученика. Мероприятия на улицах Иркутска будут проводиться без ограничений по количеству присутствующих, в помещениях – при определенных условиях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Качественный бетон
«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун»
«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон»
«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании