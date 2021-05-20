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Кобзев предложил властям РФ построить мост и дорогу до Сухого Лога за 19 млрд рублей

Глава Иркутской области Игорь Кобзев предложил правительству РФ построить мост и дорогу до Сухого Лога, одного из крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире, за 19 млрд рублей.

«Доставка грузов от БАМа до месторождения возможна по гравийным дорогам Таксимо-Бодайбо (более 250 км) и  Бодайбо – Сухой Лог (170 км). На всей протяженности дорожная инфраструктура находится в неудовлетворительном состоянии. Для обеспечения круглосуточного сообщения с Бодайбинским районом, где проживает более 21 тыс. человек, необходимо и строительство моста через реку Витим. Реконструкция дороги и возведение моста по предварительным расчетам оцениваются свыше 19 млрд рублей», – сообщил Игорь Кобзев участникам сегодняшнего совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.   

Правительство Иркутской области и компания «Полюс» в настоящее время подготовили проект-соглашение с условием софинансирования за счет федерального, областного бюджетов и средств инвестора. Первые 10 километров дороги планируется начать ремонтировать в этом году. На эти цели из регионального бюджета уже выделено 158 млн рублей. Местные власти попросили федеральные поддержать проект и оказать содействие в софинансировании.

Кроме того, Иркутская область намерена подать второй портфель документов. Министерство экономического развития региона ждет предложений от бизнеса, готового заняться реализацией инвестпроектов, до 28 мая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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