Объем свободных денег у Россиян начал восстанавливаться в апреле

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в апреле 2021 года объем «свободных денег» вырос на 14% по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно расчетам, на основе данных Romir Scan Panel, о первоочередных затратах россиян и при сравнении их со средними доходами, в апреле 2021 года объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве сократился на 26% по сравнению с апрелем 2020 года. Показатель января 2019 года принят за исходную точку для расчета индекса.

После сезонного (в связи с праздниками 8 марта) снижения мы наблюдаем восстановления индекса в апреле.

«После сезонного снижения в связи с праздниками 8 марта мы наблюдаем восстановления индекса в апреле. При этом уровень восстановления несколько ниже ожидаемого, и динамика против прошлого года резко негативная. Количество свободных денег у населения находится на относительно низком уровне», – комментирует результаты исследования исполнительный директор Ромир и Mile Group Инна Караева.