Контрабанду леса на 55 млн рублей выявили в Иркутской области

Обвиняемая была директором предприятия, осуществляющего поставку лесоматериалов за границу, сообщают в прокуратуре.

Она в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года через Братский таможенный пост Иркутской таможни экспортировала в Китай пиломатериал из хвойных пород древесины объемом более 9 тыс. куб. м и общей стоимостью свыше 55 млн руб.

В качестве подтверждения законности происхождения древесины при таможенном декларировании использовала поддельные документы о ее происхождении.

В ходе следствия обвиняемая вину в совершении преступлений признала, в содеянном раскаялась.