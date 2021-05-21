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Контрабанду леса на 55 млн рублей выявили в Иркутской области

Обвиняемая была директором предприятия, осуществляющего поставку лесоматериалов за границу, сообщают в прокуратуре. 

Она в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года через Братский таможенный пост Иркутской таможни экспортировала в Китай пиломатериал из хвойных пород древесины объемом более 9 тыс. куб. м и общей стоимостью свыше 55 млн руб.

В качестве подтверждения законности происхождения древесины при таможенном декларировании использовала поддельные документы о ее происхождении.

В ходе следствия обвиняемая вину в совершении преступлений признала, в содеянном раскаялась.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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