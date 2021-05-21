Журналисты рассказали о работе медсестер в ковидных госпиталях Ачинска и Шелехова

Новую серию рубрики пяти сибирских телекомпаний «Территория спасения» опубликовала Братская студия телевидения.

С вирусом COVID-19 уже второй год борются по всему миру. Первыми жертвами коронавируса прошлой весной стали жители больших городов европейской части страны. Довольно скоро количество заболевших стало зашкаливать и в отдаленных от столиц городах, и сёлах. Не хватало коек в больницах, не хватало специалистов. Поэтому было принято решение построитель семь специализированных «Центров помощи и спасения».

Инициатором идеи выступил промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска. Финансирование после переговоров с региональными властями выделила компания РУСАЛ. За полгода существования медицинских учреждений в Сибири и на Урале удалось спасти 3 000 жизней. На передовой наряду с врачами находятся медицинские сёстры. Большая часть их 12-часовой смены проходит в красной зоне.

– Красная зона – это профессиональные навыки плюс скафандр. Четыре часа в красной зоне, они пролетают незаметно. Но это тяжело. Это, действительно, тяжело. Всё, что пишут про это заболевание, там видишь конкретно на каждом человеке, – Ирина Таянчина, старшая медицинская сестра «Центра помощи и спасения» Ачинска.

Это не просто физический труд. Это колоссальная моральная нагрузка. Ирина Таянчина из Ачинска уже 28 лет в профессии. Самым сложным и страшным периодом считает именно пандемию – её жизнь и взгляды за этот год кардинально изменились. Стала терпимее к людям, рассказывает Ирина, ведь каждый час её рабочего времени преподносит сюрпризы. Так же проходят трудовые будни главных помощников врачей и в других городах. Медсёстры знают все тонкости ухода за пациентами, которые находятся в особо тяжёлом состоянии.

– Их нужно переворачивать, за ними наблюдать, шевелить их, чтобы они всегда лежали на профпозиции. Они лежат на животе. Им так будет легче дышать, и лёгкие восстанавливаются так лучше, – Татьяна Пойманова, медицинская сестра «Центра помощи и спасения» Шелехова.

Девочки, как их часто называют пациенты, всегда стараются сделать пребывание каждого больного в этих стенах более комфортным. Надежда Володина из Братска работает медсестрой уже более 20 лет. Убеждена в том, что сейчас в «Центрах помощи и спасения» медики набираются опыта, который невозможно получить в «мирное» время. Но трудности только сплотили коллектив. Например, некоторые пациенты не осознают всю коварность болезни. И не хотят выполнять предписания.