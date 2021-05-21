Минобр Иркутской области разработает программу антитеррористической защиты школ

Модернизацию осложняет «тяжелое бремя для местных бюджетов».

– Понимаю, что весь комплекс работ будет тяжёлым бременем для местных бюджетов. Поэтому поручил региональному минобру разработать комплексную программу на 2022-2024 годы. Она будет основана на софинансировании этих работ из областного бюджета, – пишет губернатор области на своей странице в Инстаграм.

Предложения выдвинули Минобра и Росгвардии. Во-первых, это специализированная охрана школ: защищать школьников будут профессионалы. Второе – полное оснащение школ системами видеонаблюдения, сигнализацией, металлоискателями и помещениями для охраны. Плюс ко всему, в школах обязателен пропускной режим.

– Но, давайте начистоту. Узнать, о чём думают наши дети и вовремя остановить их от необдуманного поступка не так уж сложно. Нужно разговаривать с ними, слушать и, главное, слышать их. Быть и родителем, и другом, – говорит Игорь Кобзев.

Напомним, в Казани сегодня, 11 мая, произошла стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. Погибли семь восьмиклассников, учительница и сотрудница школы, пострадали более 20 человек. 19-летний нападавший задержан. Его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит.