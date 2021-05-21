Центральную площадь Байкальска начали благоустраивать

Проект готов, подрядчики начали работу.

Проект связывает две площади – центральную и торговую. Там планируют установить места для семейного отдыха и развлечений молодежи. Также на площади появятся сцена, амфитеатр, навесы от солнца, торговые павильоны.

Строительство закончат в конце года.

Также губернатор посетил стройплощадку многофункционального культурного центра в Байкальске. Работы начались в 2019 году. Сейчас обустроены наружные сети электроснабжения, водоснабжения и канализации, завершен монтаж сети теплоснабжения, построены 2 этажа.

– Всё идёт по графику. Здесь разместим историко-краеведческий музей, творческие коллективы и мастерские, детские студии. Жители ждут центра с 2013 года. Понимаю, что ожидание было долгим. Рад, что в этом году, 26 июня, работы будут завершены, – пишет губернатор на своей странице в Инстаграм.