Летняя программа «Дня Ч» впервые пройдет в Иркутске

Мероприятие продлится с 1 по 6 июня, сообщают в пресс-службе проекта.

Праздник чтения для детей и взрослых, организованный Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», пройдет в Иркутске при поддержке Иркутской нефтяной компании и администрации города с 1 по 6 июня. Маленьких и взрослых иркутян ждет «Неделя искусств»: лекции, мастер-классы, виртуальные экскурсии и книжные квесты.

Главная тема «Дня Ч» в 2021 году – «Искусство и креативное мышление». Летняя программа мероприятий, адресованная детям, подросткам и взрослым, состоится в Иркутске впервые. «Неделя искусств» будет посвящена живописи, архитектуре, кино, музыке и книгам. События пройдут на нескольких городских площадках.

Программа «Дня Ч» стартует 1 июня, в День защиты детей, большим семейным праздником в магазине «Кукуля» (ул. Марата, 11). Детей будет ждать книжный квест, а родителей – встреча с писателем, автором книги «Война vs Детство» Кристиной Кретовой (спикер подключится онлайн). 2 июня запланирована программа в Центре французского языка и культуры Альянс-Франсез Иркутск (ул. Горького, 25): дети смогут отправиться на виртуальную экскурсию по Лувру, а подростки узнают о том, как получить образование в сфере искусства во Франции. Разговор об искусстве продолжится 3 июня на площадке Центра немецкого языка (ул. Лапина, 27): популярный арт-блогер Анастасия Сосновская расскажет родителям о том, зачем детям музей, и проведет обзор шедевров европейской живописи.

Специальным гостем летнего «Дня Ч» станет художник, преподаватель Британской высшей школы дизайна, автор книги «Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника» Виктор Меламед. 4 июня в ТВЦ «Галерея Revолюция» (ул. Карла Маркса, 40) он проведет лекцию о портрете «Расчеловечивание и очеловечивание» и мастер-класс по изображению в графике жестов тела. Детей в этот день ждет своя интерактивная программа – «Художественная галерея». Пятый день «Недели искусств» откроется дискуссией на тему «Портрет города: визуальные метафоры Иркутска», после чего подростки и взрослые смогут попробовать себя в скрайбинге и визуальной метафоре под руководством Виктора Меламеда. В этот же день в «Революции» пройдет показ фильма «Русский Морган» и встреча с режиссером Анастасией Зверьковой.

«Неделя искусств» завершится 6 июня. В этот день команда «Дня Ч» примет участие в праздновании Дня города и представит свою программу на «Литературном квартале» в сквере Кирова. Дети смогут принять участие в творческих занятиях по книгам и интерактивной программе от Центра немецкого языка.

Все мероприятия «Дня Ч» пройдут с соблюдением необходимых мер предосторожности. Вход на события праздника бесплатный, по обязательной предварительной регистрации. Количество мест ограничено.