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Восемь человек с коронавирусом умерли в Иркутской области за прошедшие сутки

Прирост больных на 21 мая составил 113 случаев.

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В Иркутской области полный курс вакцинации прошли 131 тыс. человек или 5,5% от населения региона (2,3 млн человек). Это чуть ниже темпов вакцинации в стране – 5,89%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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