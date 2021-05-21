Восемь человек с коронавирусом умерли в Иркутской области за прошедшие сутки

Прирост больных на 21 мая составил 113 случаев.

Региональный оперштаб сообщил, что выздоровели от болезни 162 людей. В больницах региона сейчас лечатся от ковида 5 155 человек. Умерли от коронавируса за последние сутки 7 человек, от заболеваний не связанных с инфекцией – 1.

Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 68,8 тысячи человек.

В Иркутской области полный курс вакцинации прошли 131 тыс. человек или 5,5% от населения региона (2,3 млн человек). Это чуть ниже темпов вакцинации в стране – 5,89%.