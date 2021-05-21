Банк Уралсиб в Новосибирске отметил 25-летие

Филиал представлен в Новосибирске, Омске, Томске, Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Иркутской областях. Всего в Сибирском Федеральном округе работают 30 отделений и операционных офисов банка, сообщают в пресс-службе Уралсиба.

Новосибирский филиал демонстрирует стабильный рост финансовых показателей, постоянно совершенствует продуктовую линейку, улучшает качество обслуживания своих клиентов. В настоящее время клиентами Уралсиба в Сибирском Федеральном округе являются более 10 тысяч компаний и организаций и почти 80 тысяч частных клиентов.

Кредитный портфель филиала на начало 2021 года составил более 19 млрд рублей, в том числе розничный кредитный портфель – 15,7 млрд рублей.

Большим спросом у частных клиентов пользуются ипотечное кредитование, кредитные карты и автокредиты. Банк Уралсиб стабильно занимает высокие позиции в рыночных рейтингах по самым разным направлениям.

«За четверть века Уралсиб выстроил высокоэффективный бизнес и сегодня занимает устойчивые позиции на банковском рынке Сибирского федерального округа. Мы ценим своих клиентов и предлагаем им полный комплекс современных финансовых продуктов и сервисов для жизни и бизнеса», – отметил Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Александр Сорокин.