Азиатско-Тихоокеанский Банк в 2 раза нарастил чистую прибыль за 1 квартал 2021 г. по МСФО

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее – Банк) показал положительный финансовый результат согласно промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за первые три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 года. Чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности составила 630 млн руб.

«Мы довольны результатами работы банка в первом квартале. Благодаря сильным операционным показателям, новым, но уже востребованным корпоративным и розничным продуктам, мы получили 630 млн руб. чистой прибыли, что в два раза выше показателя за первый квартал прошлого года. Постепенное восстановление экономики также положительно сказалось на нашей работе», - прокомментировал результаты работы Банка Председатель Правления Алексей Коровин.

Показатели эффективности Банка:

1 кв. 2021 1 кв. 2020 Рентабельность активов (ROA) 2,1% 1,4% Рентабельность капитала (ROE) 14,5% 8,5% Чистая процентная маржа (NIM) 8,9% 8,4% Стоимость риска (CoR) 3,8% 2,7% Операционная эффективность (C/I) 49% 64%

За 1 кв. 2021 г. кредитный портфель Банка увеличился с 73 млрд руб. до 81 млрд руб.

Общехозяйственные расходы по сравнению с данными за 1 кв. 2020 г. сократились на 35% с 721,5 до 471,4 млн руб. В результате соотношение операционных расходов и операционных доходов снизилось ниже уровня 50%.

Чистый процентный доход за 1 квартал текущего года достиг 2,15 млрд руб. по сравнению с 1,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Операционные доходы выросли с 2,7 млрд руб. в 1 кв. 2020 г. до 3,17 млрд руб. за первые три месяца текущего года.

Собственный капитал банка вырос с начала года до 18,2 млрд руб. с 17,9 млрд руб. Банк соблюдает все требования по надбавкам к достаточности капитала.

По данным Frank RG, на 1 апреля Банк занимает 6 место по общему портфелю розничных кредитов и 9 место по портфелю средств физических лиц в регионах присутствия; в Дальневосточном федеральном округе Банк занимает 4 место по общему портфелю кредитов наличными, показывает хорошую динамику роста ипотечного кредитования, занимая 5 место по объемам выданных кредитов.