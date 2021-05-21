ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД

ВТБ пилотирует систему бесконтактной оплаты проезда банковскими картами на турникетах и валидаторах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), расположенных на станциях Московских центральных диаметров в зонах «Центральная» и «Пригород». Пассажиры смогут оплатить проезд картами любого банка-эмитента, а также смартфонами с установленным приложением Pay (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay и др.). После завершения пилотного проекта система станет доступна всем пассажирам МЦД.

Для оплаты поездки на МЦД достаточно приложить карту или телефон к одному из турникетов или валидаторов, отмеченных специальным стикером (оборудованных бесконтактным банковским ридером), как на входе в МЦД, так и на выходе. Системы банка автоматически произведут расчет стоимости выполненной поездки. К оплате принимаются карты всех основных платежных систем: Visa, Mastercard, Мир и UnionPay.

Всего в рамках проекта ВТБ уже установил более 800 считывающих устройств на турникеты и валидаторы.

Реализация проекта стала одним из финальных этапов внедрения в городском транспорте столицы технологии бесконтактной оплаты проезда. В 2016 году ВТБ запустил аналогичный сервис на станциях Московского центрального кольца, а в 2017-2019 годах — на всех станциях московского метро и в городском наземном транспорте.

Вадим Изотов, старший вице-президент банка ВТБ, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов департамента транзакционного бизнеса, отметил: «Будущий запуск сервиса по приему банковских карт для бесконтактной оплаты проезда на МЦД — весомый вклад банка в развитие платежной инфраструктуры в столичном транспорте. Важно отметить, что при оплате проезда на метро, МЦК, монорельсе и МЦД банковской картой пассажиры смогут выполнять пересадки между этими видами транспорта без взимания дополнительной платы за проезд в соответствии с действующими тарифами. Информация о таких поездках будет доступна москвичам и гостям города в личном кабинете пассажира на сайте: mos.transport.vtb.ru».

В свою очередь исполнительный директор ЦППК Иван Конев сказал, что компания активно расширяет возможности приобретения билетов на пригородных направлениях. «Мы последовательно расширяем диапазон способов оплаты проезда для пассажиров: на МЦД это можно сделать с помощью карты Тройка, целого ряда различных мобильных приложений, а также приобретая привычные пригородные билеты и абонементы. Сейчас совместно с ВТБ и Московским метрополитеном мы приступаем к финальному этапу тестирования нового сервиса — оплаты банковской картой на турникетах и валидаторах, чтобы сделать поездку максимально комфортной, а оплату — простой и быстрой», — подчеркнул Иван Конев.