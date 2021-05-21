Банк «Открытие» и группа «Самолет» предлагают специальные условия по ипотеке

Новый продукт позволит заемщикам приобрести строящиеся квартиры на максимально выгодных условиях, даже после завершения льготной ипотечной программы.

На первые 12 месяцев с даты фактического предоставления кредита ставка составит 6% годовых, далее 8,5% годовых. Сумма кредита от 500 тысяч рублей до 50 млн рублей, срок— до 30 лет, первоначальный взнос — 0%.

Предложение распространяется на квартиры в строящихся жилых комплексах группы «Самолет» в Москве.

«Наша новая программа с группой „Самолет“ объединяет в себе все, что важно для ипотечного заемщика: выгодную процентную ставку, большую сумму кредитования, нулевой первоначальный взнос, — отмечает Нина Крючкова, вице-президент банка „Открытие“. — Уверены, она будет актуальна для наших клиентов, особенно в преддверии завершения программы ипотечного кредитования с господдержкой. Разнообразие ипотечных продуктов от банка „Открытие“ дает возможность разным категориям клиентов выбрать наиболее подходящие условия и оптимальным образом решить жилищный вопрос».

«Квартира от группы „Самолет“ — это надежное обеспечение кредита. Такое предложение будет кстати для многих молодых семей, ведь большинство наших проектов ориентированы именно на семейную аудиторию, для которой собрать довольно приличную сумму на первоначальный взнос по ипотеке часто бывает непросто. Поэтому мы постоянно работаем над расширением линейки совместных программ девелопера и банка, чтобы предложить максимально интересные и выгодные условия покупки», — комментирует Алена Анцышкина, директор по развитию партнерских программ группы «Самолет».