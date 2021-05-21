У соколов-сапсанов на крыше Уралсиба появился птенец

У пары соколов-сапсанов, ежегодно выводящих потомство на крыше банка Уралсиб в Уфе, в этом году появился только один птенец. Всего в кладке было 4 яйца, однако 3 из них оказались пустыми. В таких случаях птицы обычно склевывают скорлупу после периода насиживания.

19 мая камера зафиксировала появление птенца. Последнее яйцо в кладке после 35 дней насиживания треснуло, птенец вылупился, и родители занялись обогревом малыша. Уже вечером зрители канала смогли увидеть процесс кормления маленького сапсана традиционной для хищных птиц пищей.

«Невозможно точно сказать, почему только одно яйцо из четырех оказалось „удачным“, — отмечает куратор проекта, орнитолог Эльза Габбасова. — Есть только предположения. Возможно, на это повлиял возраст нашей пары, могли быть какие-то изменения или стрессы в период зимовки, что также в теории сказывается на потомстве. Надеемся, что птенец здоров и в скором времени окрепнет. В ближайшие 10 дней у него должен установится самостоятельный теплообмен».

На начало июня запланировано традиционное кольцевание, а перед этим — осмотр птенца, определение пола, выбор имени и занесение информации в единую базу Центра кольцевания хищных птиц Российский сети изучения и охраны пернатых хищников. Трансляция в канале банка будет идти, пока молодой сокол не «встанет на крыло». После этого семейство будет свободно летать и охотиться на территории города, а покинет Уфу уже ближе к середине осени.