Примсоцбанк проведет вебинар по минимизации рисков нарушения таможенных правил и валютного законодательства

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает участников ВЭД на онлайн-семинар «За что привлекают к административной ответственности и как минимизировать риски нарушения таможенных правил и валютного законодательства».

Мероприятие пройдёт 26 мая 2021 года в 11:00 по московскому времени при поддержке Компании АО «Юнитрейд» на платформе Webinar. В качестве спикеров выступят Елена Алексеевна Михайлюкова – начальник управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 2007 года и Максим Охрименко, руководитель юридического отдела АО «Юнитрейд».

В рамках вебинара специалисты осветят следующие темы:

• Виды нарушений таможенных правил, административная ответственность за нарушение таможенных правил, судебная практика;

• Виды валютных нарушений, способы их выявления, административная ответственность за нарушение валютного законодательства.

Практические рекомендации по минимизации валютных нарушений.

Продолжительность мероприятия – 1 час 30 минут. Участие в онлайн-семинаре бесплатное. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. Вопросы по участию можно задать по телефону: 8-800-350-42-02.

Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.

*Webinar - система для проведения веб-конференций, вебинаров, презентаций.