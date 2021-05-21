ПСБ снижает ставки по военной ипотеке до 6,6% и улучшает условия кредитования

ПСБ улучшил условия по классическим программам военной ипотеки - ставки снижены до 6,6% годовых для зарплатных клиентов и до 6,75% - для других категорий клиентов-военнослужащих. Предложение действует для покупки вторичного жилья, а также для рефинансирования ипотечных кредитов, выданных другими банками.

Кредит на приобретение недвижимости по программе «Вторичный рынок. Военная ипотека» можно оформить на сумму до 3,665 млн рублей с минимальным первоначальным взносом 20% от стоимости квартиры.

В рамках программы «Рефинансирование. Военная ипотека» максимальный размер ипотечного кредита составляет 3,620 млн рублей. При этом ссуда может составлять до 80% от оценочной стоимости приобретенной квартиры, но не более остатка задолженности по рефинансируемой ссуде.



По программам военной ипотеки с господдержкой можно приобрести квартиру в новостройке или на вторичном рынке жилья от застройщика по минимальной ставке 5,45%, максимальная сумма кредита составит 4,085 млн рублей. Предложение действует при заключении кредитного договора до 1 июля 2021 года.

Кроме того, по всем программам военной ипотеки банк уменьшил минимальный срок кредитования с 36 до 12 месяцев и отменил требование к минимальной сумме кредита. Обновленное предложение распространяется в том числе и на заявки, одобренные до 20 мая 2021 года, при условии, что заемщик еще не заключил кредитный договор.

«Спрос на военную ипотеку находится на стабильно высоком уровне. Клиенты понимают, что сейчас, в условиях низких ипотечных ставок наиболее подходящий момент для решения квартирного вопроса. ПСБ снижает ставки и улучшает неценовые параметры ипотечных программ с тем, чтобы у клиентов была возможность выбрать наиболее удобный и доступный вариант сделки: снижаем минимальный срок кредитования и увеличиваем суммы кредита. Такой гибкий подход позволит большему числу военнослужащих найти оптимальное решение жилищного вопроса», - отметила руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.