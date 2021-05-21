Молодежь Приангарья может получить средства на развитие бизнеса

На субсидии также могут рассчитывать малоимущие семьи, пенсионеры и инвалиды, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, сообщают в администрации области.

Напомним, что в этом году в Иркутской области планируется заключить почти шесть тысяч социальных контрактов. На эти цели предусмотрено около 921 млн рублей. Одно из направлений – организация индивидуальной предпринимательской деятельности.

Социальную выплату в размере до 250 тыс. рублей можно получить на приобретение основных средств, материально-производственных запасов, необходимых для предпринимательской деятельности. Также есть возможность получить до 30 тыс. рублей на прохождение курса обучения.