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Компенсацию выплатят жителям поселка Дальний

Недавно половину населенного пункта уничтожил пожар.

Как доложил первый заместитель главы региона Андрей Козлов, в настоящее время пострадавшие обеспечены всем необходимым, размещены у родственников, с ними работают психологи.

На месте пожара проводятся работы по проливке и разбору конструкций. Полая ликвидация последствий ЧП запланирована на 12 часов дня. Сегодня же в населенном пункте будет восстановлена подача электричества. 

– Поручаю создать комиссию по обследованию утраченного имущества первой необходимости. На следующей неделе пострадавшим будут произведены выплаты за счет средств резервного фонда областного Правительства, – подчеркнул Игорь Кобзев. 

Также губернатор поручил организации Российский Красный Крест открыть счет для сбора средств помощи пострадавшим в поселке Дальний, а также взять на себя координацию сбора и доставки гуманитарной помощи. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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