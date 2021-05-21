Судьбу сгоревшего поселка Дальний решат местные жители

Вопрос о переселении или восстановлении населенного пункта обсудят жители на общем сходе, сообщают в областной администрации.

22 мая глава региона намерен вылететь на место ЧС, чтобы лично встретиться с пострадавшими от пожара жителями.

– Решение об этом должны принять сами жители на общем сходе. Должно быть учтено мнение всех граждан, и в соответствии с ними запланированы дальнейшие действия, – сказал Игорь Кобзев.

– Предварительная причина возникновения пожара – обрыв провода линии электропередач. Следственно-оперативной группой проводится проверка, – доложил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Напомним, что поселок уже горел в мае 2014 года, тогда огонь уничтожил 22 дома. В 2021 году пожар уничтожил 28 домов, из них 19 нежилых и 9 жилых домов, в которых проживали 18 взрослых человек. Люди временно размещены у родственников.