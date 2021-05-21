В Иркутске инженерам платят больше, чем программистам

SuperJob составил топ самых привлекательных предложений работодателей в городах России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн.

Нехватка сотрудников заставляет работодателей пересматривать политику подбора и удержания персонала: строительные компании активно приглашают соискателей, предлагая интересный уровень оплаты труда и хорошие условия проживания.

Например, главному инженеру в строительной компании предлагают зарплату в 110 000 рублей в месяц, заместителю генерального директора по производству и главному инженеру по эксплуатации от 70 000 рублей. 1С программисту предлагают от 100 000 рублей в месяц – с работодателем можно обсудить возможность удаленной работы.