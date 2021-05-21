Детским лагерям Иркутской области остро не хватает вожатых и медсестёр

После перерыва в прошлом году из-за пандемии к открытию активно готовятся детские лагеря отдыха. Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, что в этих учреждениях Иркутской области перед началом летнего сезона наиболее востребованы вожатые и медсестры.

Так, по данным департамента аналитики Зарплаты.ру, спрос на вожатых в Иркутской области в мае 2021 года вырос в 2,5 раза по сравнению с маем 2019 года, когда детские лагеря еще работали и набирали персонал, а на медсестер – втрое.

Кроме того, сейчас детские, спортивные и языковые лагеря в Иркутской области ищут педиатров, поваров, психологов, диджеев и даже раздатчиков кефира в столовую.

При этом работодатели в большинстве случаев готовы брать на работу вожатых без опыта – достаточно незаконченного педагогического образования. Самое главное – умение работать в команде, организовать группу детей и иметь санитарную книжку. В качестве вознаграждения вожатым предлагают питание, проживание, оплату выездных мероприятий и доход в среднем 15 000-25 000 рублей.

Самую высокую зарплату для соискателей в детских лагерях предлагают в Москве и Подмосковье. Так, языковой лагерь ищет психолога за 60 000 рублей, который будет решать различные проблемы, например, «маме не нравится кровать в номере ребёнка, она звонит и угрожает».

Среди лидеров по числу вакансий в детских спортивных и языковых лагерях – Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым.