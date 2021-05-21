Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов

Сервис Работа.ру изучил базу вакансий и составил майский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы для студентов. Обычно эти вакансии не требуют большого опыта работы, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой.

Высокую зарплату в Москве предлагают ветеринарному врачу без опыта работы, но с профильным образованием – до 200 000 рублей в месяц. Для успешного трудоустройства кандидат должен иметь диплом о высшем или средне профильном образовании, а также уметь проводить вакцинацию и читать анализы. Ветклиника предлагает сменный график работы, постоянного ассистента, а также возможность повышения квалификации за счет работодателя.

В Санкт-Петербурге студентам доступна вакансия менеджера по продажам логистических услуг с зарплатой до 180 000 рублей в месяц. В обязанности сотрудника будет входить ежедневная коммуникация с потенциальными клиентами, проведение переговоров, ведение первичного документооборота, а также контроль оплаты услуг компании. Соискателям на эту позицию стоит учитывать, что высокий заработок будет зависеть от бонусов по результатам работы.

Высокие зарплаты доступны также выпускникам юридических вузов. Например, юрист первичного приема в Москве может получать до 150 000 рублей в месяц. Будущему работнику предстоит осуществлять консультирование граждан по правовым вопросам, а также вести учет звонков в системе CRM. Требования к соискателям на эту вакансию стандартные: грамотная речь, знание программ ПК, а также умение быстро ориентироваться в юридических ситуациях.

Столько же, до 150 000 рублей, может зарабатывать официант-бармен без опыта работы в одном из московских клубов. Работодатель готов обучить успешного кандидата всем азам профессии. Соискателям на эту позицию стоит учитывать, что им предстоит работать в ночное время – с 19:00 до 07:00.

Студентам и выпускникам доступны также сезонные вакансии с высоким заработком. 150 000 рублей может заработать сборщик ягод в Карелии. Для этой вакансии требуется работник, который готов к физическим нагрузкам, а также умеющий ориентироваться в лесу. Сезон сбора ягод начнется 20 июля.

До 100 000 рублей в месяц в Казани предлагают рекрутеру без опыта работы на массовый подбор персонала. Будущему сотруднику предстоит проводить телефонные интервью с кандидатами на позиции водителя и курьера. Претендентам на эту вакансию стоит учитывать, что эта удаленная работа с официальным оформлением по самозанятости.