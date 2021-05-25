«Кто, если не мы?» Ксения Каурова, World Class, – о том, как проходит «Год массового спорта» в Иркутске

2021 год объявлен «Годом массового спорта» в Иркутске. Организовать масштабное событие, по словам Ксении Кауровой, исполнительного директора World Class Солнечный, оказалось непростой задачей. «Нужно состыковать множество процессов и решить огромное количество вопросов, чтобы получить тот результат, который нам нужен: вовлечь в спорт как можно больше иркутян и стать примером для других городов страны», – поделилась она. Готов ли Иркутск стать более спортивным и выйти на зарядки? Как чувствует себя фитнес-индустрия после пандемии? Составит ли онлайн конкуренцию спортзалам? Об этом Ксения рассказала Газете Дело.

Ксения Каурова, World Class.

Фото: Андрей Фёдоров

На наш призыв откликнулись все

На вопрос о том, как появилась идея проекта «Год массового спорта», Ксения ответила, что совпали сразу несколько факторов: с одной стороны, президент призвал вовлечь в спорт до 55% населения, у руководства регионов появились соответствующие KPI, а с другой – клиентам спортклубов, за время пандемии соскучившимся по профессиональным тренировкам, пообещали налоговый вычет за занятия спортом. Все это поможет фитнес-индустрии вернуть клиентов и привлечь новых.

– Налоговый вычет – это, безусловно, хорошо, – считает Ксения Каурова. – Возможность его получить, очевидно, станет одним из факторов выбора клуба. Ассоциация операторов фитнес-индустрии, в которую входит наш клуб, на федеральном уровне сейчас участвует в работе над включением фитнес-клубов в перечень организаций с возможностью получения вычета.

Вовлечение населения в спорт – задача непростая: по оценкам экспертов, в России им занимаются всего лишь 3-4% населения. Многие являются клиентами фитнес-клубов. Аудитория крупного иркутского спортивного клуба варьируется от 2,5 до 4 тысяч человек. Но из них регулярно занимаются только 60-75%. Всего в Иркутской области, по оценкам Ксении Кауровой, спортклубы посещают порядка 50 тысяч человек, это примерно 6-7% городского населения. Безусловно, это немного, считает Ксения. Повысить вовлеченность населения в спорт, по ее мнению, могут масштабные городские программы.

– Еще во время локдауна многие клиенты спрашивали нас, как им продолжать заниматься, как поддерживать себя в хорошей физической форме, – рассказала Ксения Каурова. – Это был настолько частый вопрос, что мы начали проводить онлайн-консультации и записывать видео-уроки. А потом решили, что не стоит ограничиваться общением только со своими клиентами, – пора «выходить в массы». Как одни из лидеров регионального фитнес-рынка, мы подумали: «Кому как не нам браться за организацию этого процесса?».

Организаторы обдумали мероприятия, которые войдут в «Год массового спорта» для разных возрастов и слоев населения, привлекли команду профессионалов, запустили первый городской спортивный портал godsportairk.ru.

– Вместе с Александром Откидачом мы обратились за поддержкой к администрации города, депутатам, и к представителям бизнеса, – рассказала Ксения. – Время было выбрано удачно – на наш призыв откликнулись все. Список партнеров продолжает расширяться, потому что все понимают важность здорового образа жизни и готовы популяризировать его.

Мы «раскачаем» идею с зарядками

Иркутский проект уникален. В апреле он был представлен на одной из крупнейших российских фитнес-конвенций в Москве, и сразу шесть российских городов заявили о своем желании принять эстафету от Иркутска.

В рамках «Года массового спорта» в Иркутске запланировано больше двухсот мероприятий: фитнес-марафоны, зарядки, соревнования между вузами, фестиваль «Бабрфест», спортивные мероприятия между округами города, фитнес-лекции и многое другое. Проект очень сложен и требует постоянного внимания. Но первые результаты вдохновляют организаторов.

– Не дожидаясь подведения итогов нашего проекта в Иркутске, об идее провести у себя «Год массового спорта» заявил Нижний Новгород, – рассказала Ксения Каурова, – коллеги из нижегородских фитнес-клубов уже вышли с такой инициативой к руководству своего региона. Но Иркутск – первый! Я этим горжусь.

«Год массового спорта» в Иркутске стартовал с ежедневных зарядок, они проходят с 15 мая. В планах у организаторов – провести более 4000 зарядок во всех 35 округах города.

– У любого проекта должны быть основополагатели, так называемые папа и мама.Так вот у зарядок, как недавно сказали мои коллеги, мама – я, – улыбается Ксения. – Несмотря на то, что ассоциация операторов фитнес-индустрии взяла на себя 8 из 35 площадок, вопросы по всем другим тоже стекаются к нашей команде. Мы читаем все отзывы иркутян, их предложения, обращения, при необходимости корректируем время проведения зарядок.

Организаторы «Года массового спорта» работают в активной связке с управлением спорта и Думой города, со спортивными федерациями.

– Очень радостно, что этот проект активно поддержали председатель Думы Евгений Стекачев и мэр Руслан Болотов, – отметила Ксения. – Мы видим на утренних зарядках в парках и депутатов, и представителей городской власти, это очень ценно.

Все зарядки стартовали в срок и активно набирают обороты. Горожане инициативу тоже оценили, благодарят. Но участвуют пока осторожно. Поэтому сейчас команда продумывает систему продвижения и вовлечения.

– В первый день на площадки выходили от шести до двадцати человек, – рассказала Ксения Каурова. – Некоторые смотрели со стороны, не участвовали, хотя явно были там не случайно: пришли утром, одетые в спортивную форму. К июню мы надеемся «раскачать» иркутян, пока тестируем время, площадки, смотрим, как людям удобнее.

На тренировку – с анализами

Прошедший год всем напомнил, что здоровье – самый важный актив человека, и спорт помогает поддерживать его. Фитнес-клубы начали получать медицинские лицензии – это новый тренд в индустрии – и создавать программы реабилитации для россиян, переболевших коронавирусом.

– Мы столкнулись с неизведанной болезнью, и до сих пор до конца не понимаем ее последствий, – отметила Ксения Каурова, – у кого-то появились проблемы с дыхательной системой, у кого-то – с кровеносной. Во время реабилитации эти вещи обязательно нужно учитывать. В идеале, идти в спортзал нужно после консультации с терапевтом, имея на руках результаты анализов. Тогда тренер предложит программы или составит план тренировок с учетом именно ваших особенностей организма. COVID-19 подтвердил актуальность такого подхода. Как результат, столичные клубы и московский World Class в том числе, сейчас получают медицинские лицензии, чтобы клиентам было удобнее на месте проходить первичную диагностику. Вопрос времени, когда эта тенденция придет в регионы.

Бизнесу в пандемию пришлось очень нелегко

При этом сами сотрудники фитнес-индустрии перенесли пандемию стойко. По словам Ксении Кауровой, заболеваемость тренерского состава в World Class была почти нулевой. Но бизнесу пришлось нелегко: выручка большинства клубов сократилась минимум на треть. Восстановление до уровня допандемийного 2019 года займет, по оценкам эксперта, еще полтора-два года. Поддержка, которую отрасли оказало государство, пришлась очень кстати, хотя и не компенсировала всех потерь.

– Мы воспользовались всеми мерами поддержки, которые были нам доступны, – рассказала Ксения. – В первую очередь, кредитом на выплату зарплаты, поскольку для нас очень важно было сохранить тренерский состав. Это высококвалифицированные востребованные специалисты, которыми мы дорожим. Клуб был полностью закрыт три месяца, а потом еще четыре-пять месяцев мы работали в убыток. С одной стороны люди воздерживались от посещения общественных мест, с другой – для клубов ввели серьезные ограничения, большие расходы индустрия несет на покупку СИЗов, выполнение требований Роспотребнадзора.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России участвовала в разработке требований по обеспечению безопасности. Важно было, чтобы и санитарно-эпидемические меры были эффективными, и выполнение этих требований было компаниям по силам.

– Нагрузка на бизнес легла очень серьезная, – отмечает Ксения Каурова. – В столице, например, часть клубов закрылись даже не из-за локдауна: кого-то выбили с рынка штрафы, кто-то сам решил уйти, потому что при серьезном падении выручки не мог себе позволить долгое время нести повышенные расходы на санобработку.

Пандемия сблизила конкурентов

Необходимость проводить дополнительную санобработку помещений сохранилась и сейчас, говорит Ксения. По ее словам, расходы на дезинфекцию оборудования и помещений, оснащение персонала средствами индивидуальной защиты обходятся клубу около ста тысяч рублей в месяц.

– Пандемию никто не отменял, ограничения действуют до сих пор, – напомнила Ксения Каурова. – А мы лично пообещали губернатору, что все будет в порядке, когда просили разрешить нам вернуться к работе. Договорились, что и сами друг друга будем проверять: как эксперты в этой отрасли, знаем, на что важно обращать внимание. Надо сказать, иркутские фитнес-клубы большие молодцы – они строго соблюдают требования. После наших внутренних проверок, организованных по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей Андрея Лабыгина, рейды Роспотребнадзора проходили без замечаний.

По словам Ксении Кауровой, конкуренция между иркутскими клубами во время пандемии не стала жестче.

– Пандемия нас очень сблизила, – говорит она. – Конечно, мы остаемся конкурентами, но взаимодействуем сейчас как никогда плотно. В начале пандемии нам всем было одинаково сложно, сейчас мы вместе выходим на зарядки с общей целью – вовлечь в спорт как можно больше горожан.

Цены на абонементы не падают

В регионах фитнес-индустрия после пандемии чувствует себя более оптимистично, чем в столице: в Иркутске, например, закрылись несколько фитнес-студий, но все крупные клубы продолжают деятельность.

– В Москве рынок более насыщен, чем в регионах, – говорит Ксения. – Конкурентная среда жестче, и клубы вынуждены использовать агрессивные маркетинговые акции или экспериментировать с более рискованными бизнес-моделями. Например, отказываются от продажи годовых абонементов в пользу карт с ежемесячной оплатой. Учитывая, что многие клиенты стабильно начинают заниматься только на второй-третий месяц, «короткие» карты кажутся им бесполезными расходами. В результате их продлевают реже, чем годовые абонементы.

Демотивация вредит не только самим клиентам – клубу такая бизнес-модель мешает формировать «подушку безопасности», он становится крайне зависим от сезона и любого изменения ситуации на рынке.

– Да, у нас тоже есть короткие, трехмесячные абонементы, но они гораздо менее выгодны, чем годовые карты, – рассказала Ксения. – Без снижения цен на услуги не обошлось, но оно совсем небольшое – 3-4%. Учитывая, насколько выросли расходы фитнеса, мы просто не можем себе позволить распродажи.

По словам эксперта, в целом на иркутском рынке до кризиса 2020 года не было «раздутых» цен. Стоимость услуг и сейчас более чем адекватна тому уровню сервиса, который получают клиенты.

– Мы анализируем практику других регионов, видим, что в столице были попытки до минимума сократить сервис, оставив только функционал, – рассказала Ксения. – То есть, человек приходит в зал, получает доступ к тренажерам по QR-кодам, платит поминутно. Как в каршеринге. Но тотальная экономия на всем очень скоро сказывается на качестве содержания зала и оборудования.

Онлайн – не конкурент

Экономить на спорте, не теряя качество, позволяют сплит-тренировки и групповые занятия. Но есть и более бюджетный вариант – онлайн-программы, которые набрали большую популярность во время карантина. Однако, несмотря на интерес к такому формату, онлайн вряд ли составит серьезную альтернативу фитнес-клубам в ближайшей перспективе, считает Ксения Каурова.

– Всеобщая информатизация – это глобальный процесс. Конечно, он влияет и на фитнес-индустрию, и мы не остаемся от него в стороне, – отметила она. – Организация онлайн-занятий дешевле для бизнеса, а более низкая их стоимость позволяет большему числу людей попробовать, сделать в спорте первые шаги. Для вовлечения населения это хорошо. Как раз на это мы и делаем ставку, записывая собственные фитнес-марафоны с поддержкой профессиональных тренеров. Но надо понимать, что у онлайн-занятий есть и свои ограничения – на нынешнем этапе это совершенно другой уровень эффективности тренировок, в отличие от оффлайна под присмотром высококлассного специалиста.

Те, кто занимаются спортом серьезно, чаще выбирают оффлайн, отмечает эксперт. Более того – после пандемии спрос на персональные тренировки вырос на 20%.

– Повышенный спрос на персональные тренировки объясняется просто, – говорит Ксения, – многие пробовали заниматься дома самостоятельно и делали это неправильно. Некоторые получали травмы. Все-таки с задачей правильно «поставить технику» никто, кроме профессионального тренера не справится.

Спортивная семья – в тренде

По оценкам Ксении Кауровой, вырос также спрос на групповые занятия и бассейн: занятия йогой и дыхательные практики помогают бороться со стрессом, они же используются для реабилитации после заболеваний. Как и бассейн, который иногда – единственная альтернатива морю.

– Также мы видим интерес к занятиям спортом всей семьей, – рассказала Ксения Каурова. – Мы с удовольствием поддерживаем этот тренд: так, уже в июне на сайте godsportairk.ru пройдут марафоны для мам и дочек, марафоны для всей семьи. Давайте скажем честно – все понимают важность занятий спортом и хотели бы привить полезные привычки детям. Но воспитать можно только своим примером. И сейчас, в «Год массового спорта» для этого есть все возможности.