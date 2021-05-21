Ростех создаст экологичное оборудование для добычи «сложных» запасов нефти на глубине свыше 1 км

Первый опытный образец планируется изготовить в 2022 году, сообщают в пресс-службе холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех.

В основе технологии лежит использование сверхкритической воды – промежуточного между газовой и жидкой фазой состояния вещества, которое достигается при нагреве до температуры свыше 370 градусов и давлении свыше 230 атмосфер. Новое оборудование вводит воду в сверхкритическое состояние и подает ее в скважину. В результате меняются физические свойства нефти, снижается ее вязкость, что позволяет извлекать ее из глубоких пластов. Технология не имеет аналогов в мире по своим характеристикам.

Одно из главных преимуществ оборудования – экологичность. Технология использования сверхкритической воды в качестве теплоносителя исключает загрязнение почвы и атмосферы химическими компонентами и реагентами, используемыми при добыче трудноизвлекаемых запасов нефти с использованием других методов.

Оборудование создается совместно с партнерами холдинга из нефтегазового сектора. Координатором проекта станет АО «Техмашсервис».

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.