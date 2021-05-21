Новости

Проезд закрыли по Цесовской Набережной в Иркутске

Движение по улице будет запрещено с 00.00 29 мая до 24.00 30 сентября от улицы Сурикова, 25 до улицы Гаврилова. Это связано с производством строительно-монтажных работ, сообщают в мэрии.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Своё дело
Копченая соль от Максима Агалова
Мастер гостеприимства. Что нужно сделать, чтобы президент страны пожал вам руку?
Ольхонское притяжение: как ледовый фестиваль поможет привлечь туристов из Европы на Байкал
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании