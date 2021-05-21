Движение по улице будет запрещено с 00.00 29 мая до 24.00 30 сентября от улицы Сурикова, 25 до улицы Гаврилова. Это связано с производством строительно-монтажных работ, сообщают в мэрии.
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Новости
Проезд закрыли по Цесовской Набережной в Иркутске
Движение по улице будет запрещено с 00.00 29 мая до 24.00 30 сентября от улицы Сурикова, 25 до улицы Гаврилова. Это связано с производством строительно-монтажных работ, сообщают в мэрии.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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