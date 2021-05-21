Цена на недвижимость в Москве бьет рекорды

Средневзвешенная цена на жилье в первом квартале 2021 года составила 405,8 тыс. руб./кв. м.

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги I квартала 2021 года на первичном рынке жилой недвижимости Москвы. Согласно исследованию, средневзвешенная цена предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Москвы (в старых границах) достигла рекордного показателя в 405,8 тыс. руб./кв. м, увеличившись за год практически на четверть (24,4%). При этом общая площадь предложения составила 1,86 млн кв. м и обновила минимальное значение за последние 5,5 лет.

По итогам I квартала 2021 года средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов выросла на 24,4% относительно аналогичного показателя прошлого года и равна 405,8 тыс. руб./кв. м, за последний квартал средневзвешенная цена «квадрата» выросла на 12,6%.

Столь существенный рост за последние три месяца связан, в первую очередь, с перераспределением структуры предложения.

Доля более дорогой недвижимости бизнес-класса увеличилась на 5 п.п., доля элитного сегмента сохранилась на уровне 18%, а доля самого бюджетного массового жилья сократилась до 42%, соответственно. При этом наибольший рост цен отмечен именно в сегменте «бизнес» (+11,4% за квартал), тогда как в элитном сегменте он составил 9,7%, а в массовом сегменте отмечен рост стоимости на 7,6%.

Кроме того, ускорение роста ценовых показателей связано с сокращением объема предложения. По итогам I квартала 2021 года общая площадь лотов, находящихся в продаже, составила 1,86 млн кв. м и обновила минимальное за последние 5,5 лет значение. Здесь свою роль сыграл повышенный спрос, сохраняющийся на протяжении последних трех кварталов.

Вторым фактором, оказавшим влияние на стремительный рост цен, является их прямое повышение. На фоне высокого спроса застройщики активно повышают цены как в строящихся, так и введенных в эксплуатацию объектах. Так, за год в ряде проектов всего за несколько месяцев со старта продаж рост составил 15-45%.

Стоит отметить и повышение себестоимости строительства, включая цены на строительные и отделочные материалы.

По заявлениям застройщиков, только металлоконструкции для строительства подорожали от 25 до 80%. Кроме того, девелоперы постоянно стремятся улучшить продукт и качественные характеристики своих проектов, внедряя высокотехнологичные и дорогостоящие элементы, в том числе инженерные системы, особенно это заметно в сегментах элитного и бизнес-класса.

– Мы ожидаем продолжения роста цен и сохранения активного спроса во II квартале текущего года, однако при существенном росте предложения цена может замедлить свой рост. Если же программа господдержки и субсидирования ипотеки не будет продлена, то показатели спроса и цен могут в очередной раз побить рекорды в последние месяцы действия льготной ипотеки, объем предложения также будет зависеть от пополнения рынка новыми проектами и корпусами, – Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank.