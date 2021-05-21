Лучший инвестиционный проект Боковской Набережной выбрали в Иркутске

Свои инвестиционные проекты представили 6 студенческих команд Сибирско-американского факультета ИГУ, сообщают в пресс-службе «Корпорации развития Иркутской области и администрация Иркутска».

Несколько месяцев студенты Сибирско-Американского факультета менеджмента БМБШ ИГУ изучали вопросы развития города: прослушали лекции по истории территории, введению в урбанистику, ответственному развитию, маркетингу территорий, финансовой и потребительской аналитике, об особенностях проработки целевой аудитории, расчёта инвестиционных проектов и развития инфраструктуры. И в финале команды представили уже готовые инвестиционные предложения с расчетами затрат и сроками окупаемости.

Студенты представили много идей по улучшению территории: пляж, рестораны с национальной кухней, мото-ранчо, международная трасса для биатлона, зона для выгула собак, кордодром.

В результате победил проект с литературным названием «Город N». Участники команды предложили создать площадку для активного отдыха в любое время года и построить спортивные площадки, ледовый городок, кафе в виде иглу. Выделили территорию под картинг, фонтан, который зимой модернизируется в каток. Запланировали прокат аквазорба, катамаранов, а также создание регулярного маршрута речного трамвая на протоку Боковская.