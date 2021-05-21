Фабрика мороженого «Ангария» приостанавливает производство

Компания не смогла приобрести оборудование для маркировки, сообщает IRK.RU со ссылкой на Юрия Федонова, генерального директора фабрики.

Фото с сайта guideadvisor.ru

Новые требования об обязательной маркировке цифровыми кодами каждой пачки вступают в силу с 1 июня 2021 года.

– Мы не против введения новых требований законодательства, но в данном конкретном случае государство не предоставило какого-то четкого алгоритма действий. Закупить оборудование, которое наносит маркировку, не представляется возможным, потому что его стоимость равна годовой прибыли нашей фабрики. Мы столкнулись с тем, что на территории России нет таких типографий, которые могут наносить специальные коды на этикетку, – рассказал Юрий Федонов журналистам.

С 25 мая 2021 года руководство приостанавливает производство на неопределенный срок.

Что делать дальше, на «Ангарии» не знают. Известно, что на фабрике работает 240 человек. Пострадают и поставщики молочной продукции, работники торговых сетей, которые реализовывали ангарское мороженое.

С проблемами столкнули производители мороженого всей страны.

С 1 июня на мороженом должна появиться обязательная маркировка. Однако до 40% российских производителей мороженого могут не успеть подготовиться к этому сроку. Сложности возникают с поставкой и монтажом оборудования для маркировки. Также она требует дополнительных затрат, которые, соответственно, могут вызвать рост цен.

На совещании у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут о проблемах со сроками маркировки заявили представители Unilever (бренды мороженого «Магнат», «Золотой стандарт» и др.), которая занимает до 10% рынка, а также Чистой линии, на которую приходится 4% рынка.