Иркутская область войдет в проект социальной газификации

Бесплатное подключение протестируют еще в 15 регионах, сообщают Ведомости.

Еще осенью 2020 г., как тогда сообщали Ведомостям в Минэнерго, речь шла лишь о четырех пилотных субъектах: Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Теперь в эксперименте готовы принять участие также Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также республики Бурятия и Дагестан. Из них самый высокий уровень газификации в Московской и Тюменской областях (85,9 и 79,8% соответственно), а самый низкий – в Мурманской и Амурской (1,3 и 0,6%), уточнили в Минэнерго.

Точных сроков начала эксперимента в министерстве не называют. Но первый этап программы газификации регионов рассчитан на 2021–2022 гг. В ведомстве отметили, что обкатка нового подхода к газификации требует оперативного взаимодействия всех органов исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления для сбора, консолидации и верификации исходных данных в части обеспечения газом как промышленных потребителей, так и населения.

В рамках программы так называемой социальной газификации на 2021–2030 гг. жителей России хотят освободить от необходимости платить за подвод трубы к участку (сегодня плата сильно варьируется и составляет от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей). Программу профинансируют за счет средств единого оператора газификации, заявлял журналистам 7 мая вице-премьер Александр Новак. Но какая именно компания будет ответственной за догазификацию страны – в правительстве окончательно не решили. В качестве претендента назывался «Газпром». В частности, назначить компанию единым оператором предлагал в сентябре 2020 г. глава газовой монополии Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным (глава государства обещал поручить правительству «проработать вопрос»). Его предложение также поддерживали в Минэнерго.