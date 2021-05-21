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Иркутянин Юрий Козлов выступит на Всемирном конгрессе Американской ассоциации детских хирургов

Событие в сфере медицины стартовало 21 мая, сообщают в пресс-службе Областной детской клинической больнице.

Конгресс Американской ассоциации детских хирургов (APSA) – основная площадка в мире для обмена идеями в детской минимально инвазивной хирургии и эндоскопии.

Мероприятие проходит в онлайн-режиме в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Традиционно в нем участвуют детские хирурги США и иностранные члены ассоциации, их всего 12. От Российской Федерации на Конгрессе выступит единственный представитель – иркутский детский хирург Юрий Козлов. Он прочтет лекцию о лечении паховых грыж с использованием лапароскопии. 

Это самое распространённое хирургическое заболевания у детей.  Юрий Козлов изобрел и внедрил новый метод, при котором в несколько раз сокращается время традиционной 15-минутной операции – у мальчиков до двух минут, у девочек – до одной. Этот метод носит название «PHELPS» – на английском языке эта аббревиатура названия операции. А еще это фамилия самого быстрого американского пловца, легенды спорта, 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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