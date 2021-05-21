Экс-замглавы Россельхознадзора Приангарья обвинили в создании банды и взятках в 3,5 млн руб.

Следственное управление СК России по Иркутской области сообщило, что бывшему заместителю руководителя Управления Россельхознадзора по Приангарью выдвинуто обвинение в создании банды и взятках в 3,5 млн рублей.

По версии следствия, в июле 2019 года чиновник создал организованную преступную группу, в состав которой вошли начальник отдела фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора и директор Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

До февраля 2020 года предполагаемые преступники систематически получали деньги за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов, а также заключений о фитосанитарном карантинном состоянии подкарантинной продукции в ускоренные сроки. Взятки предназначались за общее покровительство и попустительство по службе.

Во время предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: на 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 40 млн рублей, 6 единиц оружия, деньги и ценные бумаги на 8,5 млн рублей.

Предполагаемые преступники обвиняются в совершении преступлений по уголовной статье «Получение взятки должностными лицами, совершенное организованной группой в особо крупном размере», им грозит до 15 лет колонии. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.