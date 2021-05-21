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Центральный рынок и три торговых цента выставили на продажу за 750 млн рублей в Братске

Имущественный комплекс, в состав которого входят рынок, торговые центры и земельные участки, выставили на продажу в городе Братске Иркутской области за 750 млн рублей. Объявление размешено на «Авито».

<p>Фото из объявления на «Авито»</p>

Фото из объявления на «Авито»

В частности, в комплекс входят Центральный рынок площадью 10600 квадратов, ТЦ Гагаринский – 9100 квадратных метров, ТЦ Центральный-2 – 9700 квадратов, торгово-офисное здание «Дом быта Экспресс» – 5000 квадратных метров.

<p>Фото из объявления на «Авито»</p>

Фото из объявления на «Авито»

В стоимость также включены земельный участок площадью 54000 квадратов, находящийся в собственности, и долгосрочно арендованный участок 32000 квадратных метров.


<p>Фото из объявления на «Авито»</p> <p>Фото из объявления на «Авито»</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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