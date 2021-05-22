Музей под открытым небом построят в центре Киренска

Работы по благоустройству городского центра начались в Киренске Иркутской области, в рамках реализации проекта в населенном пункте построят музей под открытым небом, сообщает региональное правительство.

Фото правительства Иркутской области

Работы уже начаты: бригада подрядчика убирает старые скамейки, урны, клумбы, инсталляции, полуразрушенные тропинки. На территории работают 5 единиц техники: два фронтальных погрузчика, три самосвала. Следующий этап – вертикальное планирование: выравнивание поверхности, отсыпка будущих дорожек, разметка местности для монтажа сети уличного освещения.

«Особое место в плане реконструкции отведено уникальной истории Ленского речного флота: на площади появится музей под открытым небом, центром которого станет памятник первому теплоходу на реке Лене «Святой Тихон Задонский» (был построен в 1861 году), который будет выполнен в масштабе 1:4. Недалеко от скульптуры разместится интерактивная детская площадка в виде старинного парохода», – говорится в сообщении.

Также проектом реконструкции предусмотрена современная зона отдыха: здесь оборудуют места для прогулок и торговли, семейные кафе, летние террасы, магазины сувениров и товаров местного производства, площадки для образовательно-мануфактурной деятельности. Центральная площадь станет местом проведения городских фестивалей, концертов, спортивных мероприятий.

Территория, которую полностью реконструируют, включает городскую набережную реки Лены, с другой стороны она ограничена самой протяженной улицей города – Ленских Рабочих, с западной стороны – улицей Зайцева, с восточной – переулком Урицкого. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 0,86 гектара.

Работы проводятся в рамках проекта «Город-остров. Концепция развития и благоустройства улицы Ленских Рабочих», который стал победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».