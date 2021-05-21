Власти Иркутска увеличат площадь городских лесов на 22,57 га за счет неразграниченных земель

Мэрия Иркутска сообщила на официальном сайте, что планирует увеличить площадь городских лесов на 22,57 га за счет неразграниченных земель.

«Перевод неразграниченных участков в категорию городских лесов поможет сохранить их от различных техногенных воздействий, в том числе – вырубки и застройки. Важен и экологический аспект: Иркутску нужны озелененные территории. Уже в эти выходные мы высадим 4500 саженцев молодых деревьев в Ушаковском лесу, Кайском бору и Лисихинском парке. После присоединения новых территорий будем наводить в них порядок, очистим от мусора. В следующем году проведем там акции по посадке», – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Сейчас к территориям городских лесов отнесено 10 лесных массивов общей площадью 5378,95 га. К существующим участкам предлагается добавить дополнительные площади в районе Плишкинского леса и на территории водоохраной зоны Ершовского водозабора.