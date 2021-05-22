Около 3 млн рублей потратят на удлинение экотропы на 1 км на Ольхоне

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» вложит около 3 млн рублей в удлинение на 1 км маршрута туристической тропы на побережье Сарайского залива на острове Ольхон Иркутской области, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ Дениса Банщикова.

«В этом году планируется строительство участка тропы через так называемый Шаманский лес, где растут реликтовые сосны, протяженностью около 1 км, дополнительной входной группы, организация на этом участке трех смотровых площадок, установка информационных стендов. В июне планируем начать работы по стройке, а осенью – завершить. Нам были предоставлены средства гранта в размере 800 тыс. рублей. В целом мы определяем расчетную стоимость проекта в сумму порядка 2,5-3 млн рублей», – сообщил собеседник агентства.

Грант в 800 тыс. рублей предоставил Всемирный фонд дикой природы. Остальную сумму составят деньги, которые ФГБУ собирает с туристов за посещение нацпарка. Сейчас новый участок тропы в процессе проектирования.

Для выполнения работ «Заповедное Прибайкалье» привлечет осужденных. С 2017 года на острове они построили 1,8 км тропы.