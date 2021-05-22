Пострадавшим при пожаре в Дальнем выплатят по 105 тысяч рублей компенсации

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что пострадавшим при пожаре в поселке Дальнем Нижнеилимского района, где сгорело больше половины домов, выплатят по 105 тысяч рублей компенсации за утрату имущества.

«Материальная помощь попавшим в ЧС составит пять тысяч рублей на каждого пострадавшего, единовременная денежная выплата за утрату имущества и предметов первой необходимости – по 100 тысяч рублей. В общей сумме на помощь пострадавшим из резервного фонда Правительства Иркутской области выделят 1,47 миллиона рублей», – говорится в сообщении. Деньги люди получат до 26 мая.

Напомним, 19 мая в поселке Дальний произошел крупный пожар. От огня пострадали 49 участков, на которых расположены 42 дома. В восьми домах, два их которых двухквартирные, прописаны и проживали 14 человек.