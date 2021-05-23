Власти Республики Бурятия заявили о третьей волне пандемии коронавируса в регионе

Правительство Республики Бурятии на официальном сайте заявило о третьей волне пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе.

Фото правительства Республики Бурятия

«Дорогие земляки, я сейчас нахожусь у ковидного стационара на Солнечной. Сегодня стационар полный, здесь нет свободных мест все занято больными ковидом. У нас пришла третья волна, ковид «растет», минимум у нас был 8 мая – 22 человека в сутки, вчера уже было 60 человек заболевших в сутки, сегодня уже 70 человек. Темпы, сами видите какие! За две недели – прирост в 3 раза. Это очень большой рост», – заявил в видеообращении глава Бурятии Алексей Цыденов.

Чтобы сократить темпы распространения болезни, власти ввели в регионе ограничения – в настоящее время разрешена заполняемость залов на 50% для возможности соблюдения социальной дистанции. Кроме того, на массовые мероприятия будут допускаться теперь только люди с отрицательными тестами на ковид, сделанными не позднее, чем за 72 часа до события, либо со справкой о вакцинации. Правительство также призывает соблюдать местных жителей масочный режим.

«Пока мы не трогаем коммерческую сферу, мы не ограничиваем работу точек общественного питания, торговлю, мы не вводим других ограничений. Вводить дополнительные ограничения не хотелось бы. Поэтому прошу всех, в первую очередь, активнее вакцинироваться», – сообщил Цыденов. По его словам, вакцины в регионе достаточно.