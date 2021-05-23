Более 2 тысяч иркутян поучаствовали в акции по посадке 4,5 тысячи деревьев в городе

Мэрия Иркутска подвела итоги акции по общегородской посадке более 4,5 тысячи деревьев, согласно подсчетам, в мероприятии поучаствовали более 2 тысяч местных жителей.

Фото мэрии Иркутска

Деревья посадили на трех площадках – в Ушаковском лесу, Кайском бору и Лисихинском парке. «В Лисихинском парке высадили 177 крупномерных саженцев: ель сизая, вяз, клен гиннала, бузина, жимолость татарская рябина, барбарис, сосна, дерен белый и другие ценные породы, сорта зеленых насаждений, применяемые в озеленении города. В Ушаковском лесу и в Кайском бору высадили более 4000 саженцев сибирской сосны», – говорится в сообщении.

Возраст саженцев – от 4 до 7 лет. Все они адаптированы к сибирским условиям. Приживаемость деревьев в среднем составляет более 85%.

Напомним, акция по посадке деревьев стартовала в 2012 году на территории Кайской рощи. За 9 лет в ней приняли участие более 6,5 тысячи человек и более 100 трудовых коллективов города. В 2021 году заявки на участие в акции подали 85 организаций.